الارشيف / اخبار الرياضه

جهاز الإسماعيلى يُخصص رقابة على صلاح أمين هداف النجوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يُخصص رقابة على صلاح أمين هداف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، عدة تسجيلات لفريق النجوم قبل المواجهة التى ستجمعهما السبت المقبل، فى إطار مواجهات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز.

وحذر جهاز الدراويش من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثاً للدورى، على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين.

يذكر أن مهاجم النجوم سجل حتى الآن 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإسماعيلى يُخصص رقابة على صلاح أمين هداف النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا