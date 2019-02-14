جهاز الإسماعيلى يُخصص رقابة على صلاح أمين هداف النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، عدة تسجيلات لفريق النجوم قبل المواجهة التى ستجمعهما السبت المقبل، فى إطار مواجهات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز.
وحذر جهاز الدراويش من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثاً للدورى، على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين.
يذكر أن مهاجم النجوم سجل حتى الآن 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه.
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