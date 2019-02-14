كيف أحيت صفحة الأهلي على فيس بوك ذكرى رحيل ثابت البطل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على "فيس بوك" على إحياء الذكرى الرابعة عشرة لرحيل ثابت البطل مدير الكرة بالسابق بالفريق. وتحل اليوم، الخميس 14 فبراير، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل ثابت البطل حيث توفى يوم 14 فبراير عام 2005.

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