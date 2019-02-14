شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى ولقاء سويدان فى جلسة مع وزير الرياضة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعضاء لجنة تحكيم مجال الطالب والطالبة المثالية، ضمن مسابقة "إبداع" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى الموسم السابع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.



اشرف صبحى

حضر اللقاء أعضاء تحكيم مجال "الطالب المثالى" المكون من كل من الفنانة "لقاء سويدان"، والفنانة "نشوى مصطفى"، والكاتبة الصحفية "أمانى ضرغام" مدير تحرير جريدة الأخبار، بالإضافة إلى الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.



اعضاء لجنةالتحكيم مع الوزير

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية تنوع مجالات مسابقة إبداع الثقافية، والتي تقام تصفياتها النهائية حالياً على مسرح وزارة الشباب والرياضة؛ للكشف عن المواهب، والإبداعات الشبابية، وتسليط الضوء عليها ورعايتها، لافتاً إلى الجوائز المالية المخصصة من الوزارة للفائزين بالمراكز الأولى بكل مجال من مجالات المسابقة كنوع من أنواع التحفيز لهؤلاء الشباب، وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم الفنية والإبداعية فى المستقبل.

Advertisements



وزير الرياضة مع اعضاء لجنة التحكيم مجال الطالب و الطالبة المثالية

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى كل أعضاء لجان تحكيم المسابقة من الأدباء، والفنانين، والمثقفين الذين يعدون شركاء النجاح مع الوزارة فى مختلف البرامج، والأنشطة، والمشروعات المنفذة في مختلف المحافظات.



نشوى مصطفى و لقاء سويدان

من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة تحكيم مجال "الطالب المثالى" بالمستوى الأخلاقى، والتربوى، والعلمى الذى يمتاز به الشباب والفتيات المشاركون فى المسابقة، وكذا ما يتمتعون به من مستوى ثقافى مرتفع، ووعى وإدراك لمختلف القضايا، والتحديات الراهنة، مقدمين الشكر لوزارة الشباب والرياضة على حرصها على الاهتمام بالجوانب الفنية، والعملية، والثقافية لدى طلاب الجامعات، والمعاهد المصرية، والذى يظهر واضحاً من خلال فعاليات مسابقة "إبداع".



وزير الرياضة خلال الجلسة



وزير الرياضة

يذكر أن مسابقة إبداع هذا الموسم يشارك بها نحو 145 جامعة حكومية، ومعاهد عليا، وأكاديميات حكومية وخاصة، وتضم فعاليات المسابقة 23 مجالاً تنافسيًا في مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، العروض المسرحية والموسيقى، الغناء، الابتكارات العلمية، الطالب والطالبة المثالية، الشعر والإنشاد الديني، السيناريو والحوار، الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الدوري الثقافي، الرواية والقصة القصيرة، التأليف المسرحي.