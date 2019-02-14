شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: حمام سباحة بمركز شباب المنزلة أول نتاج تمويل مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على المشروع المقدم بشأن إنشاء حمام سباحة تدريبى بمركز شباب المنزلة بمحافظة الدقهلية ملحق به غرف خلع الملابس، وفق الإجراءات التنفيذية للمشروع والضوابط والتعليمات الحاكمة.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل مشروعات الشباب؛ لإنشاء وتطوير الملاعب وحمامات السباحة وصالات الجيم بمراكز الشباب.

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وكان مجلس إدارة مركز شباب المنزلة وافق على تنفيذ مشروع إنشاء حمام السباحة التدريبى بالمركز على مساحة 1500 متر، وتم التنسيق مع الإدارة الهندسية بوزارة الشباب للمراجعة الفنية للمقايسة الفنية والمالية والرسومات الهندسية للمشروع، ومن المقرر أن يقوم صاحب المشروع بإبرام التعاقد مباشرة مع مجلس إدارة المركز على أن يتم تحصيل 10 آلاف جنيه شهرياً مقابل حق الانتفاع الشهرى لمدة عشر سنوات وبزيادة سنوية 10%، ويتم تمويل المشروع من قبل جهاز المشروعات.

يأتى ذلك ضمن 38 مشروعاً تقدم بها مجموعة من الشباب إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى الآن لتمويلها وفقا لبنود بروتوكول التعاون، ويجرى حالياً التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة على صعيد مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة، وعقد اجتماعات مع مقدمى المشروعات؛ لاتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل مشروعات الشباب المتعددة ومنها المشروعات الاستثمارية فى مراكز الشباب مما يساهم فى تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب من جانب، وتوفير دخل مناسب للصرف منه على صيانة المنشآت والأنشطة المنفذة بالمراكز من جانب آخر.