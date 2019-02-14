شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد لاسارتى يُجهز الأخطاء المُتكررة فى الأهلي قبل مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف سباستيان إيجورين، المدرب المساعد فى جهاز الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلى، على تقطيع فيديوهات مباراة الفريق أمام سيمبا الأخيرة على عدة أجزاء لمعرفة أسباب خسارة الفريق تلك المباراة.

وخسر الأهلي من سيمبا بهدف نظيف أمس الأول، الثلاثاء، بتنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكلّف لاسارتي مساعده سباستيان بإعداد تقرير عن مباراة سيمبا وسبب خسارة الأهلي هذا اللقاء، خاصة أن المارد الأحمر تفوق فى الجولة الثالثة ببرج العرب على الفريق التنزانى بخماسية نظيفة.

ومن المقرر أن يشرح لاسارتى أخطاء لاعبى الأهلي أمام سيمبا فى محاضرة تسبق مران اليوم من أجل علاجها، خاصة أنها تكررت فى أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

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سباستيان شاهد مباراة الأهلي وسيمبا الأخيرة أكثر من مرة، منها إحداها على طائرة الفريق خلال العودة من تنزانيا أمس، كما شاهد مباريات أخرى اهتزت فيها شباك الأهلي بأخطاء مُكررة، أمثال مباراتى وفاق سطيف بالجزائر فى نصف نهائى بطولة أفريقيا النسخة الأخيرة، وكذلك مباراة الترجى فى إياب نهائي البطولة ذاتها.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، الخميس، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى بعد غد فى بطولة الدورى الممتاز.