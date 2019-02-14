شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خفيفة تحرم حارس الدراويش من المران.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى محمود رضا، حارس مرمى الإسماعيلى، من التهابات خفيفة فى عضلة الركبة حرمته من استكمال المران ليقرر الدكتور أكرم عبد العزيز، عضو الجهاز الطبى للدراويش، إراحة الحارس لتجنب تفاقم إصابته.

وقال أكرم عبد العزيز فى تصريحات صحفية، ”الوافد الجديد سيكون جاهزاً للانتظام فى مران الفريق الرئيسى غدا بشكل طبيعى ضمن الاستعدادات لملاقاة النجوم السبت المقبل بالدورى الممتاز”.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة النجوم فى الرابعة عصر السبت ضمن منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى المحلى.