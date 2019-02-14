شكرا لقرائتكم خبر عن الكانوى والكياك ينضم للجنة البارالمبية.. وانطلاق البطولة الأهلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم اتحاد الكانوى والكياك إلى اللجنة البارالمبية لبدء نشاط الباراكانوى رسميا فى مصر. وخاطب الاتحاد، برئاسة محمد السكرى، الاتحاد الدولى للكانوى والكياك لطلب المشاركة فى أنشطة لجنة الباراكانوى بالاتحاد الدولى، والتى رحبت بشدة بانضمام مصر للمشاركة فى هذا النشاط . وأسند مجلس إدارة الاتحاد رئاسة لجنة الباراكانوى إلى الدكتور محمد الداوودى والذى سيقوم بتقديم تصور كامل لخطة نشاط اصحاب الهمم والباراكانوى فى مصر . من جانب آخر تنطلق غدا، الجمعة، نهائيات البطولة الأهلية للكانوى والكياك والتى يشارك فيها 13 ناديا. Advertisements وتختتم تصفيات البطولة المؤهلة للنهائيات اليوم، الخميس، والتى استمرت على مدار يومين بمجرى النيل من أمام نادى الشرطة.

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