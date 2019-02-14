شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا "بيراميدز" ينضم لصفوف المنتخب فى مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، علي ضم نبيل دونجا لاعب الوسط المدافع لنادى بيراميدز خلال معسكر الفراعنة خلال شهر مارس المقبل، المقرر له الفترة من 18 إلى 26.
ونال دونجا إشادة الجهاز الفني للفراعنة، وسيتم الاستعانة به فى معسكر مارس لتجهيزه للفترة المقبلة، خاصة أن هذا المركز يعانى من أزمة بسبب عدم وجود إلا محمد الننى المحترف بأرسنال وطارق حامد لاعب الزمالك، بالإضافة إلى عمرو السولية لاعب الأهلي والذي سيتم ضمه لمعسكر مارس أيضا.
كما دخل محمد قفشة لاعب بيراميدز دائرة المرشحين بقوة للانضمام لمعسكر المنتخب فى مارس.
ويخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2019، ثم مباراة ودية يوم 26 أمام نيجيريا.
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