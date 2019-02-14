تحليل .. هل يتحمل جروس التعادل مع نصر حسين داي؟

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد: حقق الزمالك تعادلاً مخيباً مع نصر حسين داي الجزائري فى مباراة تسيدها متصدر الدوري المصري الممتاز وأهدر خلال 7 فرص محققة من أصل 8 فرص ليتلقى هدفاً فى النهاية وتُفتح النيران على مدربه كريستيان جروس فهل يتحمل السويسري مسئولية التعادل؟ - نظرياً المدير الفني هو المسئول الأول عن النتائج الإيجابية والسلبية لأنه القائد ولكن عملياً فإن جروس قام بواجبه، التكتيك هدفه الوصول إلى مرمى الخصوم ، الانتقاء ، التخطيط ، الدراسة ، التطوير ، التأهيل وتبقى الكرة فى أقدام اللاعبين ، منهم من يطيح بمدربيهم ومنهم من يساهم...

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