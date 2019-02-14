رئيس الزمالك يوجه رسالة «صادمة» لـ «محمد صلاح»

مصراوي - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وطالبه بعدم الحديث عن ما يدور بالكرة المصرية.

وكان صلاح قد كتب من خلال حسابه على "تويتر" رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بسبب التعصب المنتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك".

وتابع "محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، ولا يعرف أي أمر عما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل أن لا يقحم نفسه في هذا...