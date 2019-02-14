إسماعيل يوسف: لن نفقد الثقة في الجهاز واللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يفقد الثقة في الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الكونفدرالية.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن المرحلة الثانية عن المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس الزمالك في تغريدة كتبها عبر صفحته على "تويتر" :"من حق جمهورنا العظيم يزعل على مباراة وثلاث نقاط مهمة وكانت في المتناول".

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وتابع :"لكن لن نفقد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني وأقول لهم قاتلوا من أجل ناديكم وجمهوركم العظيم وكلنا وراكم يا أبطال".

وكان رئيس نادي الزمالك خرج في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، انتقد خلالها على أداء المدرب السويسري كريستيان جروس وثلاثة لاعبين من الفريق دون أن يكشف عن أسمائهم (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة، بينما يحتل نصر حسين داي الصدارة برصيد أربع نقاط يليله الثنائي جورماهيا الكيني وبترو أتليتكو الأنجولي برصيد ثلاث نقاط.