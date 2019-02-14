تحليل .. هل يتحمل جروس التعادل مع نصر حسين داي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حقق الزمالك تعادلاً مخيباً مع نصر حسين داي الجزائري فى مباراة تسيدها متصدر الدوري المصري الممتاز وأهدر خلال 7 فرص محققة من أصل 8 فرص ليتلقى هدفاً فى النهاية وتُفتح النيران على مدربه كريستيان جروس فهل يتحمل السويسري مسئولية التعادل؟

- نظرياً المدير الفني هو المسئول الأول عن النتائج الإيجابية والسلبية لأنه القائد ولكن عملياً فإن جروس قام بواجبه، التكتيك هدفه الوصول إلى مرمى الخصوم ، الانتقاء ، التخطيط ، الدراسة ، التطوير ، التأهيل وتبقى الكرة فى أقدام اللاعبين ، منهم من يطيح بمدربيهم ومنهم من يساهم فى رفعهم فوق الأعناق ، وتبقى فى النهاية الحقيقة أن المدرب لم يسجل الأهداف.

- جروس فتح جبهة نارية كاسحة فى الشوط الأول بقيادة حمدي النقاز ، حوله إلى آلة لصنع الأهداف والعرضيات التى انتظرها المغربي بو طيب على القائم البعيد فى حين أن النقاز يوزعها قريباً ، ربما تعليمات بتحرك بو طيب قريباً كان كفيلاً بانهاء المباراة وهنا الخطأ أو وجهة النظر المختلفة، عمر السعيد فى هذه المرحلة من عمر الأبيض لا يستحق الجلوس على مقعد البدلاء كان يستحق وفقاً لحالة النقاز أن يبدأ أساسياً مع بو طيب على أقل تقدير .

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- جروس تحمل مباراة جورماهيا، ويتحمل ابعاد محمد حسن عن الصورة ومحمود عبد العزيز، فى وجود النقاز وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي فأن الفرصة مثالية لتطبيق طريقة 4-3-3 ، حامد وحسن يؤمنان الظهيرين وتقدم ساسي وفى الهجوم كهربا وأوباما والسعيد أو الثنائي الأخير وبو طيب بدلاً من كهربا، التأمين فى كثير من الأحيان قوة وليس تقهقراً وضعفاً فأنت تمنح من يمللك القدرات الهجومية القدرة على التقدم ولديك ظهيران مثاليان فى تنفيذ الواجبات الهجومية.

- غايا مرباح حارس مرمى نصر حسين داى الجزائر أعاد إلى الأذهان تألق مصطفي زغبة حارس وفاق سطيف أمام الوداد المغربي بدور الـ 8 لدوري الأبطال ، نفس سيناريو مباراة الزمالك وداي جاء بنفس طريقة الوداد وسطيف إهدار الليبيري وليام جيبور مهاجم الفريق المغربي للفرص وكذلك كهربا استحواذ اصحاب الأرض شبه الكامل وانتهاء المباراة بالتعادل بفضل الحارسين.

- تغيير عنتر بدلاً من كهرباً جاء الأقرب للواقعية ، الفريق يتقدم بهدف ، الفرص أهدرت ، أيمن حفني لا يستطيع الدفاع فى وقت سيلجأ فيه الضيوف للهجوم ولو حتي عشوائياً ، تورط جروس فى هذا التغيير الذى فكر قبله فى التوازن ما بين قدرات عنتر الدفاعية الأفضل من حفني وامكاناته الهجومية.

- كهربا وأوباما يستحقان العقاب، من جروس أولاً ، اذا أراد أن يفرض ويوقف هذا الاستعراض المبالغ فيه لابد أن يضع الثنائى عبرة ومثالاً حتى لا ينفرط عقد الزمالك، ومن المباراة القادمة.