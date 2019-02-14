كيف سخر رواد السوشيال ميديا من تعادل الزمالك أمام نصر حسين داي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

سخر رواد السوشيال ميديا من تعادل الزمالك أمام ضيفه نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي جاءت ضمن حسابات المرحلة الثانية بالمجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك كان متفوقًا في النتيجة عن طريق هدف أحرزه المهاجم المغربي خالد بوطيب لكن فوزي يايا أحرز هدف التعادل للفريق الجزائري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وسخرت جماهير الأهلي من تعثر الزمالك الإفريقي خاصة أن الأبيض فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة من جورماهيا الكيني في المباراة الأولى بنتيجة (4-2).

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وأصبح الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة، في المقابل يتصدر نصر حسين داي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط يليله الثنائي جورماهيا الكيني وبترو أتيلتكو الأنجولي برصيد ثلاث نقاط.