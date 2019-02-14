بي بي سي: آرون رامسي رفض ريال مدريد وبرشلونة

فضل صانع الألعاب الويلزي “آرون رامسي” الانتقال ليوفنتوس على حساب ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما أكده الصحفي الإنجليزي الشهير ديفيد أورنستين الذي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقال أورنستين “لم يكن يوفنتوس الوحيد الذي يريد التعاقد مع آرون رامسي، كذلك ريال مدريد وبرشلونة. اهتمام أكبر أندية أوروبا بآرون رامسي كان كبيرًا للغاية”.

وأضاف “ريال مدريد وإنترنسيونالي وباريس سان جيرمان قدموا عروضًا جيدة جدًا له، كذلك بايرن ميونخ، أما برشلونة فقد فتح معه بعض المحادثات، وكان لرامسي اليد العليا في هذه المفاوضات، ويبدو أن يوفنتوس كان اختياره المفضل من منظور كروي، وتزامن مع ذلك الراتب الأسبوعي المتميز الذي عرض عليه من النادي الإيطالي”.

وسيحصل صاحب الـ 28 عامًا على راتب أسبوعي يصل لـ 400 ألف جنيه إسترليني (قبل الضرائب)، ليصبح بذلك أغلى ثامن لاعب حول العالم.

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وسوف يغادر صاحب الـ 28 شمال لندن، متوجهًا إلى البطل القياسي للدوري الإيطالي بعقد مدته أربعة أعوام، دون أن يكلف خزينته أكثر من راتبه الأسبوعي المذكور، حيث سينتهي عقده مع آرسنال في يونيه المقبل.

وكان الويلزي فشل في إقناع المدير الفني الجديد لآرسنال “أوناي إيمري” بأحقيته في عقد جديد مع المدفعجية، بعدما ناضل للعب الأدوار الأولى مع الفريق في الأشهر الماضية.

وأكد مراسل بي بي سي أن إدارة آرسنال لم تقترح على آرون رامسي التمديد لمدة طويلة، ولم يكن هناك عقد مادي على الطاولة، لكن مع ذلك آرسنال حاول التمديد للاعب.

وكان قرار تسليم مسعود أوزيل راتبًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أحد الأسباب التي دفعت آرون رامسي نحو رفض الاستمرار مع النادي قبل مساواته بالنجم الألماني.