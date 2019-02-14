رياضة | برشلونة يعلن استمرار "فالفيردي" بسبب 5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن استمرار "فالفيردي" بسبب 5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيجدد عقده مع الفريق وسيبقى لسنوات طويلة.

وقال رئيس برشلونة لإذاعة آر كي بي الإسبانية إن تجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي لن يتم قريبًا، لكنه سيوقع على العقد الجديد قبل رحيله من رئاسة النادي.

وحول ما تردد بشأن تواصل نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع إدارة برشلونة قال بارتوميو: "لم يتواصل معي نيمار أو والده.. تحدثت مع والده من قبل لأنني قابلته صدفة، لكنه لم يحدثني عن رغبة نيمار في العودة.. نيمار يرتبط بعقد مع باريس وهو لاعب عالمي وسيكون من الصعب أن يبيعه النادي الفرنسي".

وشدد على أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة مستمر مع الفريق في الموسم الجديد بغض النظر عن فوزه بالألقاب أو إخفاقه.

وتابع رئيس برشلونة بارتوميو: "نعم، أريده أن يستمر مع النادي، وهو يعلم هذا، وهو يمتلك عقدًا وسعيد بأدائه مع النادي.. نتعاقد مع لاعبين شباب أمثال أرثر ولينجليت وديمبلي ودي يونج وتوديبو ويجب أن يستمر فالفيردي معهم؛ لأنه يعتبر ضمانة حقيقية لهؤلاء اللاعبين الشباب".

برشلونة مهدد بالإفلاس (أرقام)

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة في ورطة رغم الشعبية الهائلة التي يتمتع بها في العالم.

وأكدت صحيفة "إلباييس" (El Pais ) الإسبانية أن برشلونة على قروض بقيمة 140 مليون يور من صندوقين استثماريين أمريكيين من أجل تعويض التزاماته المتأخرة وحصل على ذلك بشرط تسديد المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة بسعر فائدة يبلغ 1.8 بالمائة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة استدان 90 مليون يورو في مجموعة بريكوا كابيتال كما حصل على الخمسين مليون يورو الأخرى من شركة بارينجس وحصل من باريس سان جيرمان الفرنسي على 222 مليون يورو في أكبر صفقة انتقال بتاريخ كرة القدم مقابل نجمه البرازيلي نيمار لكنه سرعان ما أنفق 200 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي فيليب كوتينيو ثم دفع نحو 150 مليون يورو لبوروسيا دورتموند الألماني مقابل انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي صاحب الـ21 عامًا ناهيك عن الصفقات التي نجح برشلونة في عقدها مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي.

وزادت ديون برشلونة بسبب مرتبات نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحصل وفق معلومات موقع "فوتبول ليكس" على 100 مليون يورو سنوياً، منها 71 مليون يورو كراتب أساسي.

وعلى الرغم من برشلونة يصر على استقرار أوضاعه المالية، إلا أن فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي أشار في أكثر من مناسبة إلى حاجة النادي الى توفير موارد كبيرة والتقليل من النفقات حتى لا يتعرض للإفلاس، محذراً في الوقت ذاته من أن الخسائر ستكون في المستقبل قنبلة موقوتة تهدد النادي.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.