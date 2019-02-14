اونلاين | مشاهدة مباراة التعاون وأحد بث مباشر لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة التعاون وأحد بث مباشر لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي التعاون وأحد ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، الدور الثاني، نادي التعاون يبحث عن إنتصار هام علي حساب نادي أحد، فهل ينجح في تحقيقه، وتحقيق الثأر الخاص به بعد الهزيمة في الدور الأول أمام نادي أحد بهدف دون رد في لقاء كان مثير، ويتواجد نادي التعاون في المركز السادس بينما يتواجد نادي أحد في المركز الأخير.

تنطلق المواجهة بين فريقي التعاون وأحد في تمام الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:35 بتوقيت القاهرة.