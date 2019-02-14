اونلاين | بث مباشر الفيحاء والفتح لايف مشاهدة أون لاين

يبحث الفيحاء عن فوزه الأول بعد ست مباريات عندما يستقبل الفتح عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 19 مباراة حيث فاز كما تعادل في 4 مباريات وخسر 11 مباراة أخرى، ويطمح الفريق البرتقالي الذي لم يعرف طريق الفوز في مبارياته الست الأخيرة إلى انتزاع النقاط الثلاث وتدارك الموقف قبل فوات الأوان، خصوصا أنه بات مهددا بالهبوط أكثر من أي وقت مضى.

Advertisements

أما الفتح فيدخل المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، إذ فاز كما خسر في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، ورغم فوزه في مباراته الأخيرة أمام الشباب واستقراره في المنطقة الدافئة إلا أن مستوياته ونتائجه ما زالت متذبذبة، ويسعى جاهدا إلى العودة بالنقاط الثلاث وتأمين موقعه بشكل كبير ومن ثم البحث عن مركز متقدم.

وتبدو المباراة صعبة على الفريقين ولا يمكن ترجيح كفة أحدهما على الآخر في ظل تكامل صفوفهما ولكن الفريق الأفضل فنيا والأكثر استثمارا للفرص سيكون مرشحا لحسم النتيجة لصالحه.

الأرض والجمهور تلعب لصالح الفيحاء، الذي يسعى اليوم لاستغلال هذا المنعطف المهم، إلا أن الفتح ربما يقول كلمته خارج أرضه في مواجهة الفيحاء وجمهوره.