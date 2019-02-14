الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | بث مباشر الفيحاء والفتح لايف مشاهدة أون لاين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الفيحاء والفتح لايف مشاهدة أون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الفيحاء عن فوزه الأول بعد ست مباريات عندما يستقبل الفتح عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة لحساب منافسات الجولة 20 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

ويدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 19 مباراة حيث فاز كما تعادل في 4 مباريات وخسر 11 مباراة أخرى، ويطمح الفريق البرتقالي الذي لم يعرف طريق الفوز في مبارياته الست الأخيرة إلى انتزاع النقاط الثلاث وتدارك الموقف قبل فوات الأوان، خصوصا أنه بات مهددا بالهبوط أكثر من أي وقت مضى. 

Advertisements

أما الفتح فيدخل المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، إذ فاز كما خسر في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، ورغم فوزه في مباراته الأخيرة أمام الشباب واستقراره في المنطقة الدافئة إلا أن مستوياته ونتائجه ما زالت متذبذبة، ويسعى جاهدا إلى العودة بالنقاط الثلاث وتأمين موقعه بشكل كبير ومن ثم البحث عن مركز متقدم. 

وتبدو المباراة صعبة على الفريقين ولا يمكن ترجيح كفة أحدهما على الآخر في ظل تكامل صفوفهما ولكن الفريق الأفضل فنيا والأكثر استثمارا للفرص سيكون مرشحا لحسم النتيجة لصالحه.

الأرض والجمهور تلعب لصالح الفيحاء، الذي يسعى اليوم لاستغلال هذا المنعطف المهم، إلا أن الفتح ربما يقول كلمته خارج أرضه في مواجهة الفيحاء وجمهوره.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا