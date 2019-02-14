اونلاين | لايف بث مباشر لمباراة إنتر ميلان و رابيد فيينا يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف بث مباشر لمباراة إنتر ميلان و رابيد فيينا يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره فريق رابيد فيينا النمساوي، في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق خالد الحدي.

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ويسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.

ويريد نادي رابيد فيينا النمساوي لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي إنتر ميلان الإيطالي من بطولة الدوري الأوروبي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.