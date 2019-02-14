اونلاين | بث مباشر لمباراة أرسنال وباتي بوريسوف لايف يلا شوت وكورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة أرسنال وباتي بوريسوف لايف يلا شوت وكورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال الإنجليزي، ضد منافسه فريق باتي بوريسوف، في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة أرسنال ضد باتي بوريسوف عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق أحمد البلوشي.

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ويسعى فريق أرسنال الإنجليزي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.

ويريد نادي باتي بوريسوف لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي أرسنال من بطولة الدوري الأوروبي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي أرسنال ضد فريق باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.