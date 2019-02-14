شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ "الفار" وفوز مدريد الصعب على أياكس يتصدران صحف أسبانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- انشغلت صحف الرياضة الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، بفوز ريال مدريد على مضيفه أياكس أمستردام (2-1)، أمس، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة (ماركا) المدريدية: "تحملوا كالأبطال"، مع صورة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو يحتفل مع زميله البرازيلي فينيسيوس بالهدف الأول للملكي.

وأبرزت الصحيفة في عنوان فرعي، أن أياكس "جعل الريال يعاني".

كما أشارت الصحيفة إلى أن تقنية الفيديو "تستهل مشوارها في التشامبيونز ليج، بإلغاء صحيح لهدف سجله الهولنديون".

ولفتت (ماركا) أيضا إلى أداء "فينيسوس العظيم"، و"سرجيو راموس الإمبراطوري"، مذكرةً بأن مدافع الملكي لن يشارك في مباراة الإياب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى الجهة الأخرى، شككت الصحف الكتالونية في صحة قرار حكم اللقاء، معتبرةً أن الـ(VAR) "أنقذ" الريال.

واختارت صحيفة (سبورت) لصفحتها الرئيسية سؤالًا يقول: "والآن ماذا ستقولون عن الـ(VAR)؟"، مشيرةً إلى أن هذه التقنية "أنقذت الريال حين تعثر حظه أمام أياكس".

وأضافت أن "هذا القرار المثير للجدل منح الريال أجنحة، وسمح له بالرد أمام أياكس، الذي كان متألقا لكن ساذج في نفس الوقت".

Advertisements

كما أبرزت الصحيفة الكتالونية أداء لاعب أياكس، ماتياس دي ليخت، الذي تشير العديد من التقارير إلى اهتمام برشلونة بضمه.

وبصورة له وأخرى لمهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دي سيلفا، أكدت في عنوان أسفل صفحتها الرئيسية "دي ليخت: نعم، نيمار: لا".

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس البارسا، جوسيب ماريا بارتوميو، حين قال "إننا نتابعه (دي ليخت) منذ وقت، إنه لاعب مثير للإعجاب".

كما أشار بارتوميو إلى أن لاعب برشلونة السابق، نيمار "لم يذكر مطلقا أنه يرغب في العودة، وبي إس جي لا يريد بيعه، لذلك فإن عودته ليست ممكنة".

ومن جانبها، أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أيضا إلى دور الـ(VAR)، في مباراة أمس، معتبرةً أن هذه التقنية "أنقذت" الميرينجي.

وأضافت الصحيفة أن حكم الفيديو المساعد "ألغى هدف التقدم 1-0 لأياكس، الذي كان متفوقا لكنه افتقر للقبضة الحاسمة، التي أظهرها بنزيما وأسينسيو".

أما الجزء الأكبر من الصفحة الرئيسية، فخصصته الصحيفة للاعب برشلونة، صامويل أومتيتي، الذي عاد للتدريبات بعد فترة طويلة من الإصابة.

وأبرزت أن الفرنسي "يريد أن يلعب"، مشيرةً إلى أنه "برغم عدم حصوله على الإذن الطبي حتى الآن، يتطلع المدافع للعب بعض الدقائق، السبت المقبل في الليجا، أمام بلد الوليد".