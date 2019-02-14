شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 2 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الخميس 14 - 2 - 2019، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الفيحاء - الفتح) 2:45 عصرا (التعاون - أحد) 5:35 مساء الدوري الأوروبي (باتي بوريسوف - آرسنال) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 2 (لاتسيو - إشبيلية) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 4 (رابيد فيينا - انتر ميلان) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 1 (رين - ريـال بيتيس) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 3 (جالطة سراي - بنفيكا) 7:55 مساء beIN SPORTS HD 6 (أوليمبياكوس - دينامو كييف) 7:55 مساء Advertisements beIN SPORTS HD 7 (مالمو - تشيلسي) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 1 (زيوريخ - نابولي) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 4 (سبورتينج لشبونة - فياريال) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 2 (سيلتك - فالنسيا) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 3 (شاختار دونيتسك - آينتراخت فرانكفورت) 10:00 مساء beIN SPORTS HD 5 الدوري المصري (الداخلية - الجونة) 2:30 عصرا on sport (المصري البورسعيدي - مصر المقاصة) 5:00 مساء on sport (بيراميدز - سموحة) 7:30 مساء on sport

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