انت الان تتابع تركي الشيخ يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقًا على أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري التي كان مقررًا إقامتها يوم 28 فبراير الجاري. وقال آل الشيخ في البيان "طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد أن يلعبوا مباراتهم في الدور الأول والحمد لله هذا حدث. لأنه حق مشروع ويضمن تكافؤ الفرص ورفضوا ذلك ولكن في الأخير ذلك حدث.
وتابع آل الشيخ: "اقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن الخطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس.. وفي الآخر تم استبدال المباراة لأنه حق عادل لنا". وواصل مالك بيراميدز في بيانه: "سؤالي هل سليتزمون بالبيان المهزوز الهش أما سيخجلون ويلعبون؟! .. أفضل سيناريو بالنسبة لي أن أتأهل
وتابع آل الشيخ: "اقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن الخطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس.. وفي الآخر تم استبدال المباراة لأنه حق عادل لنا".
وواصل مالك بيراميدز في بيانه: "سؤالي هل سليتزمون بالبيان المهزوز الهش أما سيخجلون ويلعبون؟! .. أفضل سيناريو بالنسبة لي أن أتأهل بالدور الثمانية بدون مجهود، مع إني لا يفرق معي أن نلعب فنكسب أو نخسر لأن كرة القدم فوز وخسارة في الملعب أما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني".
واختتم: وفي الأخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإن وعد أخلف وإذا أؤتمن خان" صدق رسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إمضاء: "روح الفانلة زرقاء.. (المركز الثاني).
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