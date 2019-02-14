العراق يتأهب لانطلاق النسخة الثانية من بطولة الصداقة

يستعد العراق لاستضافة بطولة الصداقة الدولية في البصرة، بين يومي 22 و26 مارس/آذار المقبل، على استاد جذع النخلة، بمشاركة الأردن وسوريا وأسود الرافدين.
وتعد هذه النسخة الثانية للبطولة، حيث انطلقت العام الماضي لأول مرة، وتوج بلقبها المنتخب القطري.
وقد دفع نجاح النسخة الأولى الاتحاد العراقي، نحو إقامة البطولة بشكل سنوي.
وأوضح الاتحاد أنه سيتم إعلان اللجان المنظمة للبطولة، قبل نهاية الشهر الجاري.
كما خاطب اتحاد الكرة مجموعة من الاتحادات، لتسمية طواقم تحكيمية للبطولة، كما سيتم تخصيص موقع إلكتروني لأخبارها.
ويتكون شعار البطولة من 3 أشخاص مترابطين، وهو ما يدل على عمق العلاقة بين البلدان المشاركة.
وقد حضر في النسخة الأولى 3 منتخبات، وهي "العراق، وسوريا، وقطر"، وتوج بها العنابي بعد فوزه على أصحاب الأرض (3-2)، وتعادله مع نسور قاسيون (2-2).
وانتهت المباراة الثالثة بين العراق وسوريا بالتعادل (1-1).
وتم اختيار لاعب منتخب قطر، بسام الراوي، كأفضل لاعب في البطولة، بينما توج زميله أكرم عفيف هدافا لها، برصيد 3 أهداف.
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