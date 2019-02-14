مدرب أياكس ينتقد الحكم.. ويبرز قلة تسامح ريال مدريد

انتقد إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس، حكم مباراة فريقه أمام ضيفه ريال مدريد، التي انتهت بفوز الأخير (2-1)، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، أمس الأربعاء، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "الحكم أعطانا تفسيرات مُختلفة (لإلغاء هدف أياكس)، منها أن تاديتش تدخل مع حارس المرمى.. لكني لا أعتقد أنه على حق، لقد قال لي إنه لا يعتبره خارج اللعبة".

وأضاف: "قدمنا أداءً جيدًا في جزء من المباراة، كنا أكثر شراسة في الضغط، وتحركنا بشكل جيد، لكننا كنا نفتقد بعض الدقة.. كان يجب أن نكون أكثر دقة أمام ريال مدريد، لأنه إذا لم تستغل الفرصة ضده فلن يتسامح معك".

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وتابع: "لم نفتقد الخبرة بل افتقدنا الفاعلية، هذا ما يجب علينا تطويره، ليس من الطبيعي خلق عدد كبير من الفرص أمام ريال مدريد.. لقد ارتكبنا خطأً في الهدف الثاني، لكن يجب أن نشاهد المباراة مرة أخرى".

واختتم هاج تصريحاته بالإشادة بالشاب البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم الملكي، مؤكدًا أنه "لاعب رائع".

ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 5 مارس المقبل.