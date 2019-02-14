المراكز الأخيرة دافع الفيحاء وأحد لتجاوز الفتح والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد الفهد - المجمعة

يبحث الفيحاء عن طوق نجاة يخرجه من الوضع المتأزم الذي يعيشه حاليا نتيجة ظهوره بصورة سلبية في الجولات الأخيرة، وذلك عندما يستقبل الفتح اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار المرحلة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، ولا يفصله عن الاتحاد صاحب المركز قبل الأخير سوى نقطتين، فيما يفصله عن أحد الأخير 4 نقاط فقط، لذلك يريد أن يبتعد عن منطقة الخطر بخطف كامل نقاط اللقاء.

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أما الفتح، صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيدخل اللقاء منتشيا بفوزه الثمين في الجولة الماضية على الشباب 2-0، ويأمل أيضا في الفوز والتوغل نحو مراكز المقدمة .

التعاون وأحد

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يستقبل التعاون ضيفه أحد في مواجهة قد لا تكون سهلة بالنسبة لصاحب الأرض والجمهور، رغم المركز الذي يحتله أحد (الأخير برصيد 12 نقطة).

وسيضع التعاون (السادس برصيد 30 نقطة) في الحسبان، انتفاضة الفريق الأحدي وفوزه العريض الذي حققه في الجولة الماضية على الفيصلي بنتيجة 4-1، وقبلها على الاتفاق 2-1، ومع ذلك سيعمل على خطف الفوز بهدف التقدم أكثر في سلم الترتيب.