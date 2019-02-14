الحسناء وجواد يرصعان أخضر المبارزة بذهبيتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح السيف (سيبر) في البطولة العربية للناشئين والشباب المقامة حاليا في الكويت، فيما حصلت اللاعبة ندى عابد وزميلتها فوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين في المنافسة نفسها.

كما انتزع اللاعب جواد الداود ذهبية سلاح المبارزة (الابيه)، وحصل زميله حسين الطويل على الميدالية الفضية، فيما حصل نواف الخالدي على الميدالية البرونزية في المنافسة نفسها.

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في حين حقق علي البحراني فضية سلاح السيف (سيبر)، وحصل زميله سعد البقمي على الميدالية البرونزية.

وقدم المنتخب السعودي للمبارزة (بنين وبنات) أداء مشرفا في البطولة، ورفع رصيده إلى 15 ميدالية، بعد أن أضاف لاعبوه ولاعباته 8 ميداليات أمس، بواقع ذهبيتين وفضيتين، و4 ميداليات برونزية. ورفع المنتخب السعودي للمبارزة للناشئين (بنين وبنات) رصيده إلى 7 ميداليات في البطولة العربية المقامة حاليا في الكويت، وذلك بعد أن تمكن 5 لاعبين (3 لاعبات ولاعبان)، من إضافة 5 ميداليات أمس.

وحققت حسناء الحماد أمس الأول الميدالية الفضية في سلاح السيف (سيبر) بعد أن حلت ثانية، فيما حصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين عقب حلولهما في الترتيب الثالث خلال منافستين مختلفتين. كما انتزع اللاعب علي البحراني الميدالية الفضية في سلاح السيبر، في حين حقق عمر العكاس الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة.