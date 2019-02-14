جيسوس: لو كان الجابر موجودا لما أقالوني.. ومن هو زوران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وصف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرتغالي جورجي جيسوس خلفه في تدريب الفريق الكرواتي زوران ماميتش، بالمجهول تصنيفيا.

وقال المدرب المقال «زوران ليس ضمن قائمة المدربين الأفضل، ولا أعرف تصنيفه، فيما كنت أنا ضمن الـ 10 الأوائل على مستوى العالم». وأضاف: سأكون سعيدا عندما يحقق الهلال الدوري لأنني أحد أفراد هذا الإنجاز.

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كما وصف جيسوس قرار إقالته من تدريب الهلال بالتاريخي بالنسبة له، كون الخطوة تمت للمرة الأولى منتصف الموسم، معبرا عن عدم رضاه عن قرار الإقالة. وأردف «لو استمر سامي الجابر في رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لما تمت إقالتي، ولكنت على رأس الجهاز الفني حتى نهاية الموسم. وهذا لا يعني أن لدي مشاكل مع الرئيس الحالي الأمير محمد بن فيصل، لكن الجابر كان يحضر للنادي أكثر من الرئيس الحالي ويلم بكل شيء». وتابع «عقدي مع الهلال لمدة عام، وأخبرتهم بأنني سأجلس معهم بعد نهايته، إلا أنهم ظنوا أنني لا أريد الاستمرار، وقد تلقيت عروضا من أندية أوروبية قبل الهلال ولكني شعرت بالراحة لعرضه لذلك اخترت التوقيع معه».

وعن عصبيته الدائمة مع اللاعبين أثناء المباريات كسبب رئيس لإعلان الاستغناء عنه، أجاب جيسوس «العصبية ليست أمرا سلبيا، والكل رأى مدرب مانشستر يونايتد الإسباني بيب جوارديولا عندما كان سيطرد أمام تشيلسي. وفي الهلال كنا عائلة واحدة، وجميع اللاعبين ودعوني عندما تمت إقالتي. وهذا خير دليل على العلاقة الجيدة بيننا».

وبرر جيسوس اختياره للبرازيلي كارلوس إدواردو قائدا بقوله: لإدواردو علاقة جيدة بي وأنا من اخترته قائدا للفريق، ولو استمررت مدربا للفريق لفترة أطول لضممت محمد الشلهوب إلى طاقمي الفني مستقبلا.