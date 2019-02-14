شكرا لقرائتكم أجيرى يستقر على بديل الننى وطارق حامد أمام النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري علي ضم نبيل دونجا لاعب الوسط المدافع لنادي بيراميدز خلال معسكر الفراعنة خلال شهر مارس المقبل المقرر له الفترة من 18 الي 26. ونال دونجا اشادة الجهاز الفني للفراعنة وسيتم الاستعانة به في معسكر مارس لتجهيزه للفترة المقبلة خاصة ان هذا المركز يعاني من ازمة بسبب عدم وجود الا محمد النني المحترف بارسنال و طارق حامد لاعب الزمالك بالاضافة الي عمرو السولية لاعب الاهلي والذي سيتم ضمه لمعسكر مارس ايضا. كما دخل محمد قفشة لاعب بيراميدز دائرة المرشحين بقوة للانضمام لمعسكر المنتخب في مارس. Advertisements يخوض منتخب مصر مباراتين الاولي امام النيجر احد ايام 22 او 23 او 24 مارس في الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 ثم مباراة ودية يوم 26امام نيجيريا.

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