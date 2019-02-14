شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يتسلم التقرير الطبى عن نجوم الإسماعيلى قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تقريراً طبياً للبليجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى، على هامش مران الفريق.

وشمل التقرير حالة جميع اللاعبين والمصابين منهم، بناءً على طلب من المدرب البلجيكى، للاطمئنان بشكل دورى عن لاعبيه.

ويستعد الفريق لملاقاة فريق النجوم بعد غد السبت فى الجولة الــ22 من عمر مسابقة الدورى.

يذكر أن الإسماعيلى يعد مكتمل الصفوف باستثناء نادر رمضان ومحمد الشامى اللذين يخوضان برنامجا تأهيليا مكثفا للشفاء من الإصابة.