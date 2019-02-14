شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني حكماً لمباراة الداخلية والجونة.. وعادل للمصرى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس، بالأسبوع الـ22 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:
الداخلية والجونة: محمود بسيونى ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.
المصري ومصر المقاصة: محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.
بيراميدز وسموحة: طاقم صربى يضم نوراك سيموريتش، دان بيتروفيتش، بويان بانوفيتش، ايمولش جورجيتش.
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