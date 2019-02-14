الامارات | إيكاردي يرفض اللعب مع إنتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يرفض اللعب مع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المشاركة مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي ضد رابيد فيينا النمسوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس، بعد نزع شارة القائد عنه بحسب ما كشف مدربه لوتشانو سباليتي.

كان إنتر أعلن أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلاً من إيكاردي الذي سيغيب عن المواجهة القارية.

وقال سباليتي: "كان قرار نزع شارة القائد عن إيكاردي صعباً ومؤلماً شارك فيه جميع أعضاء النادي واتخذ لمصلحة إنتر".

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وتابع: "استدعي لفيينا لكنه لم يرغب بالتواجد هناك، أزعجته الأمور حوله وأزعجت الفريق الذي قاده، يجب أن نركز اهتمامنا الآن على مباراة الخميس".





