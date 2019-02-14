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تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الداخلية والجونة : محمود بسيوني ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

المصري ومصر المقاصة : محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

بيراميدز وسموحة: طاقم صربى يضم نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.

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