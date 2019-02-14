شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يفضل الرحيل نهاية الموسم من الزمالك بسبب جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، الرحيل في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى المباريات الأخيرة بشكل نهائى.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن زيزو أعرب عن استيائه لعدم مشاركته في مباراة النجوم الأخيرة بالدوري رغم غياب طارق حامد للإيقاف ثم استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية رغم عدم وجود بدلاء في القائمة للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسى ما أكد له إنه خارج حسابات مدربه بشكل نهائي لذلك يفضل الرحيل بنهاية الموسم الحالي خاصة إنه كان لديه عددا من العروض في يناير وتم رفضها واستمر مع الفريق علي أمل المشاركة في الفترة المتبقية من الموسم الجارى.

تابع المصدر ذاته تأكيده إن إدارة الكرة بنادى الزمالك سوف تحفز "زيزو" على مواصلة الاجتهاد فى التدريبات وإن الموسم مازال طويلا وفرصته قادمة لغلق ذلك الملف خاصة مع مشاركة الفريق الأبيض فى 3 بطولات هم الدورى والكأس والكونفدرالية.