شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج سموحة فى الظهور الأول لـ "رامون دياز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بيراميدز نظيره سموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للأهرام الباحث عن ملاحقة الزمالك والهروب من ضغط الأهلى .

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل سموحة سلبياً مع طلائع الجيش فى نفس الجولة .

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

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وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للأرجنتينى رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز بعد أن قاد أحمد حسن الفريق فى المباراة الماضية بشكل مؤقت بينما طالب عادل عبد الرحمن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة .