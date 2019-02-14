علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، على توجيه رسالة إلى زوجته نور طيب المصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش في عيد الحب عبر ”الخليج 365”. وقال فرج لزوجته " كل سنة واحنا مع بعض والسنة الجاية نكون متربعين على عرش صدارة الاسكواش. Advertisements ويتصدر علي فرج التصنيف العالمي للاسكواش في يناير الماضي، بعد تغلبه على منافسه محمد الشوربجي في المباراة التي جمعت الثنائي المصري بنهائي جي بي مورجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط . وأنهى علي فرج هيمنة محمد الشوربجي على صدارة تصنيف الاسكواش لفترة زمنية بلغت 40 شهرا، وينتظر لاعب وادي دجلة الإعلان الرسمي عن صدارته لتصنيف الاسكواش في مارس المقبل بعد انتزاع نقاط بطولة ويندي سيتي من الشوربجي.

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