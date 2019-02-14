تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات: 02:30 - الداخلية VS الجونة ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. 05:00 - المصري VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. 07:30 - بيراميدز VS سموحة ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. الدوري الأوروبي 07:55 ـ لاتسيو VS إشبيلية ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD. Advertisements 07:55 - رابيد فيينا VS إنتر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 07:55 ـ كراسنودار VS باير ليفركوزن 07:55 ـ أوليمبياكوس (كوكا) VS دينا مو كييف ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD 07:55 - بايت بوريسوف VS آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 10:00 ـ سيلتيك VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD. 10:00 ـ زيوريخ VS نابولي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD. 10:00 ـ مالمو VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1 HD

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