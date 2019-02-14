رياضة | يوفنتوس يضحي بـ"ديبالا" لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضحي بـ"ديبالا" لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، بدأ وضع خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعي لإستغلال نجمه الارجنتيني باولو ديبالا، لإتمام التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول في الصيف المقبل، ينتقل بموجبها ديبالا إلى الريدز، بينما يرتدي صلاح، قميص البيانكونيري.

ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع محمد صلاح بعد تألقه اللافت للأنظار في إنجلترا.

وسجل محمد صلاح 20 هدفًا رفقة ليفربول في الموسم الحالي بمختلف البطولات، ويعتلي صدارة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا.