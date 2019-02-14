رياضة | الأهلي يحسم تجديد عقد "أجايي" لمدة 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم تجديد عقد "أجايي" لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إنهاء ملف التجديد مع النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وحصل عبدالحفيظ، على توقيع اللاعب بالعقود الجديدة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مقابل 800 ألف دولار سنويًا، وتزيد مائة ألف دولار بالموسمين الثاني والثالث، ويتم إسدال الستار على بقاء اللاعب ضمن الصفوف الحمراء.

واشترط أجايي، عند توقيع العقود بنيل فرصة الاحتراف الخارجي، في حال تلقيه أي عروض أوروبية مناسبة لمشواره الكروي وللنادي، بالفترة المقبلة.

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كان الأهلي، أعلن عن تجديد التعاقد مع كلًا من التونسي علي معلول الظهير الأيسر لمدة ثلاثة أعوام، وكريم نيدفيد لاعب الوسط لمدة 5 مواسم، مع تمديد عقد عمرو السولية لاعب الوسط موسمين مقبلين، ضمن إطار وسياسة الجهاز الفني في الحفاظ على كل عناصره الأساسية.

ويعود الفريق بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني، لمواصلة تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بالملعب الوطني بتنزانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الانتاج الحربي، مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.