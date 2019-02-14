الارشيف / اخبار الرياضه

تعليق ساخر من نجم الريال السابق على إلغاء هدف أياكس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من نجم الريال السابق على إلغاء هدف أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث ألفارو أربيلوا، نجم السابق، عن قرار حكم مباراة أياكس أمستردام أمام النادي الملكي، في ذهاب ثمن نهائي ، بعد إلغائه هدف الفريق الهولندي، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وألغى الحكم دامير سكومينا، هدفا أحرزه نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 38، بداعي وجود حالة تسلل، بعد التأكد من قراره، بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقال اللاعب المعتزل في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية عن اللقطة، عبر نشر تغريدة موقع الاتحاد الأوروبي عبر صفحته على تويتر:ليس من الصعب القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة.

جاء تعليق صاحب الـ36 عاما، كتهكم على استخدام الفيديو في ، في ظل غضب إدارة ريال مدريد من سوء تطبيقه، الذي تسبب من وجهة نظرهم في فقدان عدة نقاط في الجولات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ساخر من نجم الريال السابق على إلغاء هدف أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا