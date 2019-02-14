شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 صفقات والان مع التفاصيل
الخميس 14/فبراير/2019 - 06:54 صمانشستر يونايتد
الخليج 365- يخطط مانشستر يونايتد الانجليزي، لضم 4 صفقات في سوق الانتقالات من أجل تدعيم الفريق، قبل بداية الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن وودوارد الذي كان يرفض مطالب المدرب السابق جوزيه مورينيو بتدعيم الفريق، اقتنع أخيرًا بأهمية التعاقد مع صفقات جديدة قوية، سواء استمر جونار سولسكاير، أو رحل.
وأضافت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي اهتمامه الأساسي سيكون بتدعيم خط الدفاع، وهناك أولوية لـ4 لاعبين للتعاقد معهم، وهم السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والذي يعد الهدف الرئيسي للشياطين الحمر.
كما تواجد كلا من الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يتمكن من اللعب في مركز الظهير أو قلب الدفاع، بالإضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيرا هناك البرازيلي دوجلاس كوستا جناح نادي يوفنتوس.
وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن وودوارد الذي كان يرفض مطالب المدرب السابق جوزيه مورينيو بتدعيم الفريق، اقتنع أخيرًا بأهمية التعاقد مع صفقات جديدة قوية، سواء استمر جونار سولسكاير، أو رحل.
وأضافت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي اهتمامه الأساسي سيكون بتدعيم خط الدفاع، وهناك أولوية لـ4 لاعبين للتعاقد معهم، وهم السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والذي يعد الهدف الرئيسي للشياطين الحمر.
كما تواجد كلا من الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يتمكن من اللعب في مركز الظهير أو قلب الدفاع، بالإضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا، وأخيرا هناك البرازيلي دوجلاس كوستا جناح نادي يوفنتوس.
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