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المقاصة يسعى للخروج من دوامة فقدان النقاط أمام المصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن الثلاث نقاط بعد السقوط فى دوامة التعادل فى الجولة الأخيرة حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فيما تعادل الفريق الفيومى مع الإسماعيلى سلبياً .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 4 وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف .

ويتمسك إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بمواصلة الطفرة التى حققها مع الفريق البورسعيدى ودفعته التقدم فى سباق مراكز الدوري، بينما يأمل طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى الخروج من دوامة النتائج المتراجعة التى دفعت الفريق الفيومى للإبتعاد عن المربع الذهبى .

 

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