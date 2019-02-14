تعرف على رسالة رنيم الوليلي إلى طارق مؤمن في عيد الحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، على توجيه رسالة إلى زوجها طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا في عيد الحب، عبر ”الخليج 365”. Advertisements وقالت الوليلي" بهنئ كل الناس بمناسبة عيد الحب وبهنيء زوجي طارق مؤمن وأسرتي " . وتصدرت رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش في نوفمبر الماضي، لتنهي هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف، وذلك بعد تأهل الوليلي إلى نهائي بطولة هونج كونج بنسختها الماضية، والتي حصلت فيها على لقب الوصيف، بينما كانت الشربيني قد ودعت البطولة من دور الثمانية.

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