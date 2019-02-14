شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز أحمد حمودى لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو النادي الأهلى أحمد حمودى لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها بعد غداً السبت فى بطولة الدوري العام، بعدما غاب عن مواجهة سيمبا فى تنزانيا بعد إصابته بالتواء في الأنكل، ليتم استبعاده من السفر فى اللحظات الأخيرة.

كما يحاول الجهاز الطبي تجهيز سعد سمير مدافع الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غيابه هو الأخر عن مواجهة سيمبا بداعي الإصابة.