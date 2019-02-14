سيراميكا يستضيف المريخ والترسانة طمعان فى أبى صقل بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة بالمجموعة الثانية للقسم الثانى برصيد 36 نقطة نظيره المريخ البورسعيدى ، بينما يخرج الترسانة بقيادة أحمد كشرى صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة لمواجهة أبى صقل متذيل قاع الجدول ببورسعيد . وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى القناة صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة مع الزرقا على ملعبه ، كما يستضيف جمهورية شبين نظيره السويس فى اللقاء الأول لسمير كمونه كمديرا فنيا لأبناء المنوفية ، فى الوقت الذى يخرج فيه كوكاكولا لمواجهة الشمس بمصر الجديدة ، كما يلتقى دمياط على ستاد رأس البر مع أف سى مصر .

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