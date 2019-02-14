شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى اتحاد الكرة بسبب عمل الحكام بالأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من لجنة الحكام ضرورة التركيز في الفترة المقبلة وخاصة في التعيينات الخاصة بالحكام في المباريات وإبعاد أي حكم يعمل في أي منظومة تابعة لأى ناد عن إدارة أي مباراة يتواجد فيها فريقه أو إدارة مباريات لفرق منافسة حتي لا تحدث أزمة تهدد بطولة الدوري أو الأقسام الأخري.
واقترح أحد مسئولى اتحاد الكرة ابعاد الحكام العاملين بالاندية عن التحكيم او الرحيل عن هذه الاندية وتقديم استقالة وهو ما تم رفضه من قبل مسئولى لجنة الحكام خاصة انه لم يتم تطبيق الاحتراف مع الحكام وتخصيص رواتب شهرية لهم من اتحاد الكرة وبالتالي فالنادي هو مصدر الدخل الأول الخاص بهم ومن الصعب تقديم استقالتهم ليتم تأجيل البت في هذا الأمر للموسم المقبل وتحديدا في حالة تطبيق بند الاحتراف.
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