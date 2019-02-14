رياضة | الفحص الطبي يحدد مصير مدافع الأهلي من مواجهة الانتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفحص الطبي يحدد مصير مدافع الأهلي من مواجهة الانتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق المقرر له اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات المقبلة من عدمه، على ضوء نتيجة الفحص الطبي، قبل مواجهة العجلات الحربية.

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الاهلي، أعلن في وقت سابق عن تخلف سعد سمير من السفر مع الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، بسبب تعرضه لإصابة خفيفة وشكواه من آلام بسيطة في العضلة الضامة، وقرار استبعاده جاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويعود الأهلي، للتدريبات اليوم عقب حصوله على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي الانتاج الحربي، مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.