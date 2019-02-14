رياضة | برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حسم مصير نجم الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة سواء بالبقاء أو الرحيل.

وفقا لصحيفة ماركا، فإنه لم يجر أي تواصل بين لاعب البارسا جوردي ألبا وإدارة النادي، خلال الشهر الأخير، علمًا بأن عقد ألبا سينتهي في عام 2020.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة، لن يتعجل في مسألة التجديد.

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كان البارسا قد ناقش مع ألبا، في وقت سابق، بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد، لكن بدون التطرق للتفاصيل الدقيقة.

ويتطلع ألبا للحصول على مزايا أكبر، في العقد الجديد، سواء من الناحية المالية، أو الرياضية.

وشارك الدولي الإسباني في 32 من أصل 37 مباراة، خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم.