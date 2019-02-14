رياضة | الأهلي يتخذ قرارا ناريا بشأن مستقبل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارا ناريا بشأن مستقبل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من محاولاته مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسيلفد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم الجاري.

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ودخل مدير الكرة بالنادي الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي من أجل مد إعارته مع الفريق لمدة موسم جديد بنهاية الموسم الجاري من أجل استفادة الفريق فنيا من بقائه في الفترة القادمة.

وطالب مدير الكرة بالنادي الأهلي رمضان صبحي الموافقة على مد إعارته لتصل إلى موسم ونصف بعد رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ببقاء اللاعب في الموسم المقبل بعد تألقه هذا الموسم مع القلعة الحمراء.