شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- سيكون فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضيفا ثقيلا على فريق رابيد فيينا النمساوي، في الساعة الثامنة مساء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في ذهاب دور ال32 بالدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق خالد الحدي.

ويسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.

ويريد نادي رابيد فيينا النمساوي لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي إنتر ميلان الإيطالي من بطولة الدوري الأوروبي.