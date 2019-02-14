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قرار ناري من برشلونة بشأن تجديد عقد نجم الفريق

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الخليج 365- اتخذ مسؤولو نادي برشلونة الاسباني قرارا بتجميد ملف تجديد تعاقده مع نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.


وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية، أنه لم يجر أي تواصل بين اللاعب جوردي ألبا وإدارة النادي، خلال الشهر الأخير، علمًا بأن عقد ألبا سينتهي في عام 2020.


وأكدت الصحيفة أن برشلونة، لن يتعجل في مسألة التجديد.

كان البارسا قد ناقش مع ألبا، في وقت سابق، بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد، لكن بدون التطرق للتفاصيل الدقيقة.

ويتطلع ألبا للحصول على مزايا أكبر، في العقد الجديد، سواء من الناحية المالية، أو .

وشارك الدولي الإسباني في 32 من أصل 37 مباراة، خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم.

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